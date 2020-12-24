شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مباريات متكافئة فى ختام الجولة الخامسة للقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تختتم اليوم مباريات الجولة الخامسة بدورى القسم الثانى بإقامة 8 مواجهات في المجموعة الثالثة التي تضم أندية بحرى والإسكندرية حيث يستضيف المنصورة المتعثر بقيادة ياسر عبد الواحد نظيره بلدية المحلة بقيادة رمضان السيد في مواجهة غاية في القوة والندية حيث يحاول أبناء الدقهلية تحقيق الفوز الأول بالمسابقة لتعديل المسار بعدما تجمد رصيدهم عند المركز التاسع برصيد 5 نقاط ، بينما يسعى أبناء بلدية المحلة للعودة لسلسلة الإنتصارات للعودة من جديد لصدارة المجموعة بعدما هبطوا للمركز الثالث برصيد 8 نقاط بعد التعادل الأخير أمام الحمام المطروحى .

في الوقت نفسه يلتقى أبو قير للأسمدة المتصدر برصيد 10 نقاط بقيادة أحمد الكأس مع حرس الحدود صاحب المركز الثانى برصيد 8 نقاط بإستاد المكس في مواجهة غاية في القوة والندية يبحث فيها المديران الفنييان عن الفوز وحصد الثلاث نقاط لتامين الصدارة ، بينما يلتقى دكرنس صاحب المركز السابع برصيد 5 نقاط مع بنى عبيد صاحب المركز الحادى عشر برصيد 3 نقاط في مواجهة سهلة نسبيا لأصحاب الذين نجحوا في التعبير عن أنفسهم في الجولة الماضية بالفوز على بيلا برباعية نظيفة .

كما يلتقى كفر الشيخ مع الرجاء فى مواجهة متكافئة يحاول فيها الفريقان لتحقيق الفوز الأول لهم في المسابقة بعد سلسلة من التعادلات والخسارة ، بينما يلتقى مالية كفر الزيات مع الحمام في مواجهة صعبة نظرا لموقف الفريقين الصعب في جدول المسابقة ويحاول أيمن مجدى المدير الفني للمالية إلى استغلا عامل الأرض وتحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط من أجل التقدم خطوة في جدول الترتيب .

وعلى ملعبه بالبحيرة يستضيف ألعاب دمنهور في اللقاء الأول للدكتور أحمد عاشور المدير الفني للفريق مع بيلا المتعثر في مواجهة يحاول فيها أبناء البحيرة التعبير عن أنفسهم أكثر وتحقيق أول ثلاث نقاط لهم في المسابقة ، بينما يحاول أبناء كفر الشيخ تحقيق نتيجة إيجابية والعودة لملعبهم بنقطة على أقل تقدير ، وعلى ستاد عز الدين يعقوب يلتقى الأوليمبى المنتشى صاحب المركز الخامس برصيد 8 نقاط مع فاركو في لقاء صعب يحاول فيه الفريقان تحقيق نقاط المباراة وتختتم مباريات الجولة بمواجهة الجزيرة المطروحى وسبورتنج في اللقاء الأول لمنير عقيلة كمديرا فنيا لأبناء مطروح .