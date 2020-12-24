أحمد الشيخ يتحدث عن.. فشل انضمامه للزمالك.. وكواليس توقيعه لبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال أحمد الشيخ، لاعب فريق بيراميدز، إن التوفيق لم يحالفه خلال فترة تواجده بصفوف الأهلي؛ خاصة في البدايات فكان عليه ضغوطات ثم بدأ بإيقاف بسبب أزمته مع الزمالك.

وأضاف الشيخ، خلال حواره ببرنامج اللعيب:" لم تساعدني الظروف وأحمدالله على كل ما كسبته من النادي الأهلي وأحمدالله كل يوم على انضمامي للأهلي، جمهور الأهلي له فضل عليّ وبطولة أفريقيا هي أهم بطولة للجيل الحالي".

واسترسل لاعب بيراميدز حالياً:"لم اصطنع أي مشكلة وكنت ملتزماً بالتدريب بصورة جيدة جدًا، ولكن لم ألعب بصورة كبيرة وخلال فترة لعبي مع فايلر شعرت أنني لاعبًا بالنادي الأهلي، كنت أتدرب بعد العودة من كورونا مرتين مع مدرب خارج النادي بجانب تدريبات النادي وعندما عاد الدوري بدأت بصورة جيدة مع الفريق وكنت من الممكن أن آكون لاعباً في الاهلي حتى الآن لو استمر فايلر".

وأضاف لاعب الأهلي السابق:"فايلر كان يتحدث معي ويعطيني الثقة وكنت أفضل استمراره لأن فرصتي في المشاركة كانت أكبر ولكن هذا نصيب وموسيماني مدرباً كبيراً وكان يتحدث معي بصورة جيدة في التدريبات وأنني سأشارك خلال الفترة المقبلة ولكن لا أعلم ما حدث في الكواليس وكنت أريد اللعب معه لأن كرته سهلة وممتعه للاعبي الكرة".

وتابع اللاعب:"الأهلي طلب 15 مليوناً لرحيلي لصفوف بيراميدز ولكن توقف الأمر ولم أسأل عن السبب فأنا لاعب في الأهلي وأغلقت الأمر ولم أكن أعلم مصيري من الرحيل والبقاء وكنت أتحدث مع سيد عبدالحفيظ عن وضعي، فكان يخبرني بأن موسيماني يريدني أن استمر حتى ثاني يوم من نهائي دوري أبطال أفريقيا وكنت أعتقد أنني سأذهب للتوقيع على عقد جديد من النادي ولكن وجدتهم يتحدثون عن عرضاً تشيكياً كان وكيلي أحضره منذ فترة ولكن مادياً لم يكن جيدًا ولكن فرصة احتراف جيدة وأنا متكفل بعدد من البيوت لذا كان لدي تفكيراً آخر عند رحيلي عن الأهلي".

وأكمل:"أغلقت هاتفي بعدها فلم أكن مستوعباً رحيلي عن الأهلي والوقت كان ضيقاً فتواصل الوكلاء من شقيقي إسلام ثم جاء لي وكيل لمنزلي وأخبرني بعرض الزمالك ولكن لم يتحدث معي أي مسؤولي حينها حتى تواصل معي أشرف قاسم الذي كان مدربي في تليفونات بني سويف وهو من صعدني لصفوف الفريق الأول حينها وقالي لي أريد الجلوس معك فلم أرفض وقابلته في اليوم ذاته مع الوكيل الذي أحضر العرض ولم أكن لأرفض العرض فأنا لاعب حر وكنت أفكر كثيراً وكنت مشتتاً بطريقة غريبة والوقت ضيق فوافقت على عرض الزمالك فهو نادي كبير وأي لاعب يتمنى التواجد به مثل الأهلي وبيراميدز، وأخبرته بمفاوضاتي مع بيراميدز".

وأتم لاعب بيراميدز الحالي تصريحاته بـ:"كنت استعد للتوقيع مع الزمالك وخضعت للكشف الطبي في نادي الزمالك وغادرت لمنزلي ولكن لم أعرف ماذا حدث بعدها فأنا لم أُسيء لنادي الزمالك وجماهيره وأريد أن يحضر لي أي شخص مقطع فيديو أو تصريح قيل على لساني وانتقلت بعدها لبيراميدز، لا أخجل من الكشف عن انتمائي؛ فأي لاعب له انتماء ومن ينكر ذلك فهو كاذب، من صغري كنت أشجع الأهلي ولكن مع انتقال حسام وإبراهيم للزمالك شجعت الزمالك ولا أقول ذلك الآن لأنني لم أعد أشجع الزمالك".