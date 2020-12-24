أمير مرتضى يهاجم مسؤولي الزمالك: التصريحات الكاذبة فاقت الحدود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استنكر أمير مرتضى منصور، المشرف السابق على فريق الكرة بنادي الزمالك، التصريحات التي تخرج من مسؤولين بالقلعة البيضاء بخصوص مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

وغرد أمير مرتضى منصور، عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس:"كمية الأخبار والتصريحات والتسريبات الكاذبة من السادة المسئولين في نادي الزمالك بخصوص مستحقات اللاعبين عن الموسم الماضي فاقت كل الحدود".

وأتم المشرف السابق على فريق الكرة بنادي الزمالك تغريدته بـ:"الواحد ساكت علشان المركب تمشي وبيدعم الفريق مش عارف تجيب فلوس أو مش عارف تدير أو تجدد للاعيبة يبقى تمشي أو تسكت أو تسألنا وهنرد عليك كفاية تضليل".