ميلان ينتزع فوزاً مثيراً من لاتسيو وانتر يخطف ثلاث نقاط من فيرونا

احتفظ ميلان بصدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه المثير على ضيفه لاتسيو على ملعب "سان سيرو" بثلاثة أهداف لهدفين الأربعاء ضمن منافسات المرحلة الرابعة عشرة من المسابقة المحلية.



أكد ميلان أحقيته بإنهاء العام 2020 في الصدارة بفوز في الرمق الأخير على ضيفه لاتسيو 3-2 الأربعاء في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليستعيد المركز الأول من جاره إنتر الذي تصدر لساعات معدودة بفوزه الصعب على مضيفه فيرونا.



وسجل الكرواتي أنتي ريبيتش (10) والتركي هاكان جالهان أوغلو (17 من ركلة جزاء) والفرنسي تيو هيرنانديز (90+2) لميلان، والإسباني لويس ألبرتو (27) وتشيرو إيموبيلي (59) للاتسيو.



وسينهي ميلان عام 2020 في الصدارة بعدما رفع رصيده إلى 34 نقطة مقابل 33 لإنتر، فيما تجمد رصيد لاتسيو عند 21 نقطة في المركز الثامن.



وانفرد ميلان بكونه الفريق الوحيد في الدوريات الكبرى الذي لم يخسر أي مباراة حتى الساعة، مستفيدا من سقوط يوفنتوس حامل اللقب الثلاثاء أما ضيفه فيورنتنيا بثلاثية نظيفة.



وتواصل غياب النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش البالغ من العمر 39 عاما عن الفريق اللومباردي بسبب إصابة تعرض لها في 22 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، رغم عودته للتدريب منذ قرابة عشرة أيام.



وفي مباراة أخرى غنم إنتر ميلان النقاط الثلاث من مواجهته أمام مضيفه هيلاس فيرونا بفوزه عليه 2-1 .



وقاد الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز والسلوفاكي ميلان سكرينيار إنتر للفوز السابع تواليا في البطولة بتسجيلهما هدفي الفريق في الدقيقتين 51 و69 تواليا، فيما جاء هدف فيرونا عن طريق الصربي إيفان إليتش (63).



ورفع إنتر رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن جاره اللدود ميلان المتصدر.



وفي بقية المباريات، لم يستفد نابولي من خسارة يوفنتوس لينفرد بالمركز الثالث فسقط متعادلا مع ضيفه تورينو بهدف لهدف ما أرجعه إلى المركز الخامس متأثرا بفوز ساسوولو على مضيفه سمبدوريا وروما على ضيفه كالياري بنتيجة واحدة 3-2، ما وضع السيدة العجوز في المركز السادس.



وتعادل أتالانتا مع مضيفه بولونيا بهدفين لمثلهما، وخسر أودينيزي أمام بينيفينتو صفر-2، وسبيتسيا أمام جنوى 1-2.

المصدر: فرانس برس