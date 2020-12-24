نصف نهائي كأس الرابطة: السيتي ضد مانشستر يونايتد.. وتوتنهام يواجه برينتفورد

الخميس 24 ديسمبر 2020

أسفرت قرعة نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية عن مواجهة نارية بين الجارين اللدودين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.



وستقام مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في الرابع من شهر يناير المقبل.

مانشستر يونايتد صعد إلى الدور نصف النهائي بعد تغلبه 2-صفر على مضيفه إيفرتون في الدقاق الأخيرة، بينما صعد السيتي إلى الدور نفسه بفوز كاسح على آرسنال.

وفي الجهة المقابلة أسفرت القرعة عن مواجهة توتنهام هوتسبير لفريق برينتفورد الذي حقق المفاجأة وأقصى نيوكاسل من الدور الماضي، بينما صعد توتنهام على حساب ستوك سيتي عقب فوزه 3-1.

وستقام المباراة بين الفريقين في الرابع من شهر يناير المقبل.