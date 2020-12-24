شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ: سيد عبدالحفيظ أبلغنى بتوثيق عقدي الجديد مع الأهلي ثم تم الاستغناء عني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أحمد الشيخ، لاعب الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، كواليس انضمامه للفريق السماوى، عقب فشل إنتقاله للزمالك، بعد إستغناء الأهلى عن خدماته خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية.
وقال الشيخ في تصريحات تليفزيونية: «أمير توفيق أبلغنى بوجود عرض لرحيلى قبل نهائي أفريقيا بعشرة أيام، ولم أكن أعلم شيئا عن الصفقة التبادلية مع محمد فاروق ولكنى أبلغته أننى لم أرغب في الرحيل في ذلك الوقت وأريد الانتظار لما بعد أفريقيا، وبعد ذلك جلست مع مسئولي بيراميدز ووجدت منهم كل الاحترام واتفقت معهم على الإعلان بعد مباراة النهائي«.
وأضاف الشيخ: «لكن الاتفاق توقف فجأة لأن الأهلى أصدر قرار أنه لا يرغب في ضم محمد فاروق فإذا أراد بيراميدز ضمى سيكون الإنتقال بمقابل مادى دون الدخول في صفقات تبادلية، وقبل ذلك كان سيد عبدالحفيظ ابلغنى بتوثيق العقد الجديد الذي وقعته مع الأهلى بناءا على رغبة موسيمانى في بقائى».
واختتم: «ثم فوجئت بقرار الإستغناء عن خدماتى من جانب الأهلى وكنت بالفعل انهيت اتفاقى مع بيراميدز، ثم حدثت مفاوضات الزمالك بتفاصيلها، ثم وقعت على عقود الإنضمام لبيراميدز وانا سعيد معهم».
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