شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يستعيد صدارة الكالتشيو على حساب لاتسيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استعاد ميلان صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، بعدما حقق فوزا مثيرا 3 / 2 على لاتسيو، الأربعاء، في قمة مباريات المرحلة الرابعة عشر للمسابقة.

وارتقى ميلان إلى الصدارة برصيد 34 نقطة، متفوقا بفارق نقطة وحيدة أمام أقرب ملاحقيه جاره اللدود إنتر، الذي تغلب 2 / 1 على مضيفه فيرونا في وقت لاحق اليوم بنفس المرحلة.