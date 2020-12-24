شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة في تجديد عقد «راموس» مع ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثارت صحيفة «ماركا» الإسبانية القلق بشأن مصير المدافع سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، مع النادى الملكى، والذى ينتهى عقده فى الصيف المقبل، ولكن هناك اختلافات بين اللاعب والنادى الملكى بشأن شروط العقد الجديد.

وقالت الصحيفة إنه لا يوجد أى تطور إيجابى داخل الريال حتى الآن بشأن تجديد عقد راموس، مشيرة إلى أن المسافة بين قائد الملكى وفلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، اتسعت مرة أخرى، مثلما كان الوضع بين الطرفين قبل 7 أشهر.

كانت العديد من التقارير الإسبانية، قالت إن الخلاف بين راموس والنادى الملكى يعود إلى مدة العقد الجديد، حيث يصر الميرنجى على التجديد لعام واحد، بينما يطلب اللاعب عامين على الأقل.

فى سياق آخر، حسم الكرواتى لوكا مودريتش، الذى ينتهى تعاقده مع ريال مدريد، الصيف المقبل، قراره بشأن العرض المقدم له من النادى الملكى بشأن تجديد عقده، بحسب تقارير صحفية إسبانية.

ويحق لمودريتش، 35 عامًا، التوقيع مجانًا لأى فريق الشهر المقبل، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال برنامج «الشيرنجيتو» الإسبانى إن مودريتش وافق على عرض ريال مدريد بالتجديد لمدة عام واحد.

كان برنامج «الشيرنجيتو» ذاته قد كشف قبل أيام أن البرتغالى جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام، اتصل مؤخرًا بمودريتش، وطلب منه الانتقال إلى السبيرز، الذى لعب له من قبل خلال الفترة من 2008 حتى 2012، قبل الانتقال للملكى.

يُذكر أن تقارير صحفية كانت قد أشارت إلى أن مودريتش يرغب فى إنهاء مسيرته داخل الريال، وأنه فى سبيل ذلك مستعد لتخفيض راتبه.

فيما أعلن نادى ريال مدريد عن عودة إيكر كاسياس، الحارس التاريخى للميرنجى، من أجل تولى منصب فى النادى الملكى.

وقال ريال مدريد، فى بيان رسمى: «نعلن عن انضمام إيكر كاسياس إلى ريال مدريد، ليعمل نائبا للمدير التنفيذى لمؤسسة النادى».

وأضاف: «كاسياس أحد أساطير ريال مدريد، ويمثل قيم نادينا، وأفضل حارس مرمى فى تاريخنا».

وتابع: «فاز كاسياس بـ19 لقبًا خلال 25 عامًا دافع فيها عن قميصنا: 3 ألقاب لدورى أبطال أوروبا، ومثلها فى كأس العالم للأندية، و2 سوبر أوروبى، و5 بطولات للدورى الإسبانى، و2 كأس الملك، و4 كؤوس سوبر إسبانية». وفى البرتغال تُوج كاسياس مع بورتو بلقب الدورى مرتين، ومرة واحدة بالكأس والسوبر البرتغالى.