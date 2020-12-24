شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ يتحدث عن فشل انضمامه للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث أحمد الشيخ، لاعب الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، عن تفاصيل مفاوضات مسؤولو الزمالك معه قبل الانضمام لفريق بيراميدز.

وقال الشيخ في تصريحات تلفزيونية: «كنت أستعد للتوقيع لنادي الزمالك وخضعت للكشف الطبي وغادرت لمنزلى، ولكن لا أعرف ماذا حدث ولكن أنا راضى بما يحدث لي وتواصل معي مسئولون من نادي الزمالك مثل المستشار محمد عطية وأيمن يونس بأننى سأكون في الفريق».

وأضاف: «لم أكن لأرفض عرض الزمالك كنت مشتتا بطريقة غير طبيعية الوقت كان ضيقا، فوافقت على عرض الزمالك فهو ناد كبير وأى لاعب يتمنى الانصمام له مثل الأهلى وبيراميدز، فأنا خارج من ناد كبير وأتمنى الانضمام لنادى ينافس أيضا، فوافقت وأخبرتهم بمفاوضات بيراميدز، لم أسئ للزمالك وجماهيره، أريد أن يحضر لي شخص فيديو أو تصريح بما قيل على لسانى أنه إساءة لنادي الزمالك، من صغري كان لدي انتماء في البداية للنادى الأهلى حتى المرحلة الإعدادية تقريبا عمي كان أهلاوي، لكن عندما انتضم حسام وإبراهيم حسن الزمالك شجعت الزمالك، وحينها كان يضم الزمالك لاعبين مميزين مثل عبدالحليم وحازم إمام».