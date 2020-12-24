شكرا لقرائتكم خبر عن «ليفاندوفسكى» يكشف موقفه من المقارنة مع «ميسى ورونالدو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف البولندى روبرت ليفاندوفسكى، مهاجم بايرن ميونخ، عن المكانة التى يضعها لنفسه، مقارنة بالبرتغالى كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، والأرجنتينى ليونيل ميسى (برشلونة).

وكان ليفا تفوق على رونالدو وميسى مؤخرًا، وحصد جائزة الأفضل المقدمة من الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا».

وصرح ليفاندوفسكى، فى حواره لمجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية: «قال جريزمان قبل عامين إنه على نفس طاولة ميسى ورونالدو.. وأنت أين ترى نفسك؟ ميسى ورونالدو يجلسان على نفس الطاولة، فى قمة كرة القدم، لفترة طويلة جدًا، ولهذا لا يوجد أى لاعب يتفوق عليهما».

وأضاف: «أما بشأن الإجابة على السؤال، كنت لا أستطيع تخيل نفسى بجانبهما، لكن نظرت لأرقامى هذا العام وحتى الأرقام السابقة، أعتقد أننى جيد جدًا من حيث الأداء والأهداف المسجلة، وبعد أن كنت أفشل فى الجلوس على نفس طاولة ميسى ورونالدو، أعتقد أننى أستطيع دعوتهما الآن لتناول الطعام على طاولتى (يضحك)».

وتابع: «اللاعبون الذين جعلوك تحلم؟ الأشخاص الذين أعجبت بهم هم أليساندرو دل بييرو وتييرى هنرى، وحتى روبرتو باجيو، الذى رأيته يلعب عندما كنت صغيرًا جدًا، لكن بالإضافة إلى هذه الأسماء الكبيرة، ما جعلنى أحلم هو الملاعب الكبيرة والأجواء هناك».

وأتم: «الانتقال فى الماضى إلى مانشستر يونايتد؟ بعد موسمى الثانى فى دورتموند أجريت محادثة مع السير أليكس فيرجسون، وأراد ضمى، وكنت مهتمًا ومستعدًا للموافقة، لكن بوروسيا لم يسمح برحيلى، وذلك لم يزعجنى لأن الأمور كانت تسير على ما يرام مع الفريق».