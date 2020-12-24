شكرا لقرائتكم خبر عن توخيل يلمح لرحيله عن سان جيرمان: أشعر بالمرارة والحزن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ألمح توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي إلى إمكانية الرحيل عن منصبه بنهاية تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

وقال توخيل: «خسرنا المباراة النهائية لدوري الأبطال ضد بايرن ميونخ، ولم نشعر أننا أقنعنا الناس أو هناك تقدير لعملنا، مما يصيبني أحيانا بالحزن والمرارة، التوقعات في باريس كبيرة للغاية سواء داخل أو خارج النادي، هنا نفتقر الاعتراف بأي انتصار نحققه في الدوري مثلما يحظى بايرن ميونخ على سبيل المثال، بل يقال إن الفريق لديه نيمار ومبابي ودي ماريا، لذا الفوز على بوردو لا يعد إنجازا، سألت نفسي في الأشهر الستة الأولى من الموسم الجاري هل ما زلت مدربا أم ذو منصب سياسي أم وزيرا للرياضة؟ أين دوري كمدير فني داخل هذا النادي».

وعن ارتباط اسمه بالعمل مع مانشستر يونايتد، قال توخيل «مستقبلي في أي مكان يوفر لي نصف ملعب للتدريب وجهاز تشغيل مقاطع الفيديو لدراسة المنافسين، أحيانا يكون إدارة لاعبي باريس سهلا وأحيانا أخرى يكون تحديا، لأن سان جيرمان يضم نجوما بارزين لهم تأثير يفوق مصلحة الفريق، أحب كرة القدم فقط، ولكن لا تتم الأمور عادة في هذا السياق، ففي بعض الأحيان أقول لنفسي إنه مجرد استبدال لاعب لماذا الحديث عنه لمدة أسبوعين، كل ما أريده أن أكون مدربا فقط».