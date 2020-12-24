شكرا لقرائتكم خبر عن جروس مدرب الزمالك الأسبق مديرًا فنيًا لشالكه الألماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع صحيفة «بيلد» الألماني، عن تولي السويسري كريستيان جروس، مدرب نادي الزمالك السابق، قيادة فريق شالكه الألماني في البوندسليجا لمدة 6 أشهر. وعنون الموقع الألماني تقريره الذي نشر على موقعه الإلكتروني منذ قليل، «تم العثور على مدرب شالكه الجديد». جروس الوضع في مصر

اصابات 127,972

تعافي 107,961

وفيات 7,209

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