شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى لإدارة الزمالك: «كفاية تضليل.. مش عارف تدير إمشي » والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خرج أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن صمته بعد التصريحات الأخيرة عن الأزمات المالية بالزمالك، وتصدير شائعات عن لاعبي الفريق.
وطالب أمير مرتضى مسؤولي الكرة بالزمالك بالرحيل إذا فشلوا في إدارة الفريق واللاعبين.
وغرد أمير مرتضى عبر حسابه على موقع «تويتر»: «كمية الاخبار والتصريحات والتسريبات الكاذبة من السادة المسئولين في نادي الزمالك بخصوص مستحقات اللاعبين عن الموسم الماضي فاقت كل الحدود الواحد ساكت علشان المركب تمشي وبيدعم الفريق مش عارف تجيب فلوس أو مش عارف تدير أو تجدد للاعيبة يبقى تمشي أو تسكت أو تسألنا وهنرد عليك كفاية تضليل».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
127,972
-
تعافي
107,961
-
وفيات
7,209
كانت هذه تفاصيل خبر أمير مرتضى لإدارة الزمالك: «كفاية تضليل.. مش عارف تدير إمشي » لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.