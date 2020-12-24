شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى لإدارة الزمالك: «كفاية تضليل.. مش عارف تدير إمشي » والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خرج أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن صمته بعد التصريحات الأخيرة عن الأزمات المالية بالزمالك، وتصدير شائعات عن لاعبي الفريق.

وطالب أمير مرتضى مسؤولي الكرة بالزمالك بالرحيل إذا فشلوا في إدارة الفريق واللاعبين.

وغرد أمير مرتضى عبر حسابه على موقع «تويتر»: «كمية الاخبار والتصريحات والتسريبات الكاذبة من السادة المسئولين في نادي الزمالك بخصوص مستحقات اللاعبين عن الموسم الماضي فاقت كل الحدود الواحد ساكت علشان المركب تمشي وبيدعم الفريق مش عارف تجيب فلوس أو مش عارف تدير أو تجدد للاعيبة يبقى تمشي أو تسكت أو تسألنا وهنرد عليك كفاية تضليل».