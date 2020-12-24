شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة تكشف عن مواجهة نارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسفرت قرعة الدور نصف النهائي من مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، عن مواجهة نارية بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، وأجريت القرعة بعد انتهاء منافسات ربع النهائي، حيث ستقام منافسات قبل النهائى في الأسبوع الأول من العام الجديد.

وتأهل مانشستر يونايتد إلى دور الأربعة، بعد تخطيه نظيره إيفرتون بنتيجة 2-0، فيما تفوق مانشستر سيتي على آرسنال بنتيجة 4-1، أما المباراة الثانية، فستجمع الحصان الأسود للبطولة برينتفورد الذي فاز على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 1-0، مع توتنهام الذي تغلب على ستوك سيتي بنتيجة 3-1. الوضع في مصر

اصابات 127,972

تعافي 107,961

وفيات 7,209

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