شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الإنتاج الحربى يجرى "رابيد تيست" استعداداً لمواجهة المقاولون بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع اليوم الخميس فريق الانتاج الحربى بقيادة مختار مختار لتحليل رابيد تيست استعداداً لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها الخامسة عصر السبت المقبل على ستاد الاهلى والسلام بالجولة الرابعة للمسابقة ، ورفض الجهاز الفنى للإنتاج الحربى الاعلان عن قيمة العقوبة المادية التى وقعها على اللاعبين بعد الخسارة من البنك الأهلى بثلاثة أهداف دون رد فى الجولة الثالثة لمسابقة الدوري العام ، وتعهد اللاعبين بفتح صفحة جديدة بداية من مواجهة ذئاب الجبل.

وحصد الإنتاج الحربى 44 نقطة بالدورى الاخير ليحتل المركز الثامن جمعها من 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 11 وخسر 12 مباراة، وسجل لاعبوه 35 هدفًا وتلقت شباكه 38، ويتصدر باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق قائمة هدافى الإنتاج الحربى هذا الموسم برصيد 8 أهداف.

ورحل عن الانتاج الحربى سبعة لاعبين هم أحمد شديد قناوى الذى انتقل للمصرى البورسعيدى فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الفريق، وعامر عامر الذى انتقل لسيراميكا كليوباترا ، ومحمود البدرى الذى انتقل لسموحة فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الإنتاج، وموسى دياورا الذى وقع للبنك الأهلى ومحمد عادل الذى انضم للإسماعيلى، بجانب الثنائى محمد رجب وكريم لالا الذين تم توجيه الشكر لهم بنهاية الموسم.