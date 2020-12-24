شكرا لقرائتكم خبر عن ريكاردو: رشحت لاعبين للتعاقد معهم ولم تُنفذ رغبتى والإسماعيلى لا يملك "جيم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد البرازيلى ريكاردو، مدرب الإسماعيلى السابق، أنه رشح العديد من اللاعبين المميزين للتعاقد معها ولم تنفذ اللجنة الفنية بالإسماعيلى رغبتى.

وقال البرازيلى ريكاردو خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 1: "رشحت لاعبين من أجل التعاقد معها واللجنة الفنية لم تنفذ رغبتى، وتوصلت مع رئيس النادى بخصوص اللاعبين لكنى لم أنجح، وطلبت من إدارة الإسماعيلى عمل صالة جيم داخل النادى بدلا من تدريبنا في الخارج، والموجود في النادى به أجهزة قديمة جدا ولا ترتقى لنادى كبير بحجم الدراويش، ولكن قالوا هنحدث الأجهزة ولم يحدث".

وأضاف ريكاردو: "الجهاز الطبي متميز ولكنه يفقد الأجهزة الحديثة، وطلبت معد بدنى أجنبى يكون معانا ولكن لم يتوفر، والنادى يحتاج لمزيد من الاحترافية وفريق الشباب يضم عناصر ممتازة وصعدت 8 عناصر للفريق الأول، ولو الإدارة وفرت ما ينقص الإسماعيلى من أجهزة سيكون عنده فريق ينافس على البطولات في أقرب فرصة، والفريق يضم فخر الدين بن يوسف وشيلونجو وبابل والثلاثة دوليين".

وتابع مدرب الإسماعيلى: "كان عندى انطباعى جيد جدا من رئيس الإسماعيلى لأنه عنده طموح كبير يجعل من الدراويش فريق ينافس على البطولات، فقلت له أنت مستعد لذلك قالى أنا معاك، قابلته 3 أو 4 مرات فقط خلال 4 شهور وكان أحمد العجوز هو همزة الوصل بيننا وكان المفروض نتقابل أكثر من كدة، لكن المنافسة على اللقب لازم يكون عندك صبر وتبدأ تقرب من فرق المقدمة ومن ثم بعد ذلك التنافس معهم، فالبناء محتاج وقت وصبر".

وأضاف ريكاردو: عندى إحباط من طريقة خروجى من الإسماعيلى، ولا يوجد أي مشاكل مادية بعد الإقالة لأننا نسقنا كل شيء واتفقنا على طريقة الخروج دون مشاكل، وكنت محتاج 3 مباريات أخرى ليسود الانسجام بين اللاعبين وتقديم المستوى المأمول من جماهير الإسماعيلى، وكل تركيزنا في الفترة الماضية منصب على مواجهة الرجاء في نصف نهائي البطولة العربية، وأتمنى أن يصلوا لهذا المستوى في أقرب وقت.

وتابع مدرب الإسماعيلى: "لا بد من وجود كوادر كافية في الإسماعيلى حتى ينافس على البطولات، ولاعبو الإسماعيلى الحاليون لا يستطيعون المنافسة على لقب الدورى هذا الموسم، وآخر مركز ممكن يحققوه الثالث أو الرابع فقط".