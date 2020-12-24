شكرا لقرائتكم خبر عن بيج رامى يعود اليوم إلى مصر متوجا بمستر أولمبيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود اليوم ممدوح السبيعي "بيج رامي" بطل كمال الأجسام المحترف و الحاصل على بطولة مستر أولمبيا منذ أيام، إلى القاهرة علي الطائرة العائدة من نيويورك.
ومن المنتظر أن يقام استقبال رسمي وجماهيري للبطل الاسطورة بيج رامي تنظمه ووزارة الشباب والرياضة واتحاد كمال الأجسام والمحبين له.
وستقوم الشركة الراعية للاعب بتوفير أتوبيس مكشوف ، يجوب شوارع القاهرة وبداخل بيج رامى، لتحية متابعيه و مشجعيه فى مختلف أنحاء المحافظة.
وكان قد حقق لاعب كمال الأجسام المصري، ممدوح السبيعي (الشهير بـ"بيج رامي") بطولة "مستر أولمبيا 2020"، الأحد الماضي، لأول مرة في تاريخه، ليسطر إنجازا جديدا للرياضة المصرية ويثير موجة من الفرح في الأوساط الإعلامية في مصر والدول العربية .
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