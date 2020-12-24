شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة يستدرج سموحة بـ«السلام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق مساء اليوم «الخميس» مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدورى الممتاز، عندما يستضيف الفريق الكروى الأول بنادى وادى دجلة نظيره سموحة على أرض ملعب استاد السلام. يدخل أبناء دجلة المباراة ومعنوياتهم مرتفعة عقب فوزهم على المقاولون العرب الجولة الماضية، وهو الفوز الأول لهم هذا الموسم، ليرتفع رصيدهم إلى 4 نقاط ويتبقى لهم مباراة مؤجلة. بينما يسعى أبناء الإسكندرية بقيادة أحمد سامى لتحقيق فوزهم الأول هذا الموسم، بعد تعادل الفريق فى المباراتين اللتين خاضهما أمام غزل المحلة والاتحاد السكندرى، ليتجمد رصيده عند نقطتين احتل بهما المركز الثانى عشر.

وأكد أحمد سامى، المدير الفنى للفريق، أن مباراة وادى دجلة ستكون بوابة سموحة لانطلاقة قوية نحو المربع الذهبى، خصوصا بعد غياب التوفيق فى مباراتيه الماضيتين أمام المحلة والاتحاد.