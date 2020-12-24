شكرا لقرائتكم خبر عن ليون ينتزع صدارة الدوري الفرنسي بثلاثية في شباك نانت والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتزع ليون، صدارة الدوري الفرنسي، بفوزه 3-0 على نانت، مساء الأربعاء، في المرحلة السابعة عشر من المسابقة. وحسم ليون مباراته أمام نانت بثلاثة أهداف نظيفة سجلها كارل توكو إيكامبي وتينوتيندا كاديويري ولوكاس باكيتا في الدقائق 4 و37 و44.
ورفع ليون رصيده إلى 36 نقطة وانتزع الصدارة بفارق الأهداف فقط أمام ليل، وتلاهما باريس سان جيرمان في المركز الثالث برصيد 35 نقطة، ورين في المركز الرابع برصيد 31 نقطة، وتجمد رصيد مارسيليا عند 28 نقطة في المركز الخامس.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
127,972
-
تعافي
107,961
-
وفيات
7,209
كانت هذه تفاصيل خبر ليون ينتزع صدارة الدوري الفرنسي بثلاثية في شباك نانت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.