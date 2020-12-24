شكرا لقرائتكم خبر عن ليون ينتزع صدارة الدوري الفرنسي بثلاثية في شباك نانت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتزع ليون، صدارة الدوري الفرنسي، بفوزه 3-0 على نانت، مساء الأربعاء، في المرحلة السابعة عشر من المسابقة. وحسم ليون مباراته أمام نانت بثلاثة أهداف نظيفة سجلها كارل توكو إيكامبي وتينوتيندا كاديويري ولوكاس باكيتا في الدقائق 4 و37 و44.

ورفع ليون رصيده إلى 36 نقطة وانتزع الصدارة بفارق الأهداف فقط أمام ليل، وتلاهما باريس سان جيرمان في المركز الثالث برصيد 35 نقطة، ورين في المركز الرابع برصيد 31 نقطة، وتجمد رصيد مارسيليا عند 28 نقطة في المركز الخامس.