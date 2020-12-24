شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان: واجهنا صعوبة أمام غرناطة وهازارد مازال يحتاج لوقت قبل المشاركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر زين الدين زيدان، المدير الفني فريق ريال مدريد، عن سعادته بالفوز بثنائية نظيفة، على غرناطة، في إطار منافسات الجولة الـ 15 من منافسات الدورى الإسبانى.

وقال زيدان، خلال لصحيفة «ماركا» الإسبانية، «لقد كانت مباراة معقدة للغاية، وفريق غرناطة جاء للضغط على الكرة، الشوط الأول كان معقدا لكن الثاني أفضل بكثير، وأنا سعيد جدا باللاعبين لأن هذه المباريات ليست سهلة، ونستحق الفوز في الشوط الثاني كما فعلنا، كنا أفضل بكثير في الشوط الثاني بالضغط واستعادة الكرة، وكسبنا الكثير من المبارزات، وغرناطة عقدوا علينا الأمور في الشوط الأول، وفزنا على فريق جيد حقق نتائج جيدة، وعلينا أن نكون سعداء».

وعن سبب عدم إشراك هازارد، قال، «لم أرى أن هذا هو الوقت المناسب لإشتراكه، حيث كانت مباراة صعبة، ولم أرغب في المخاطرة به».