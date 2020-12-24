شكرا لقرائتكم خبر عن «العميد» يطلب استعارة مصطفى فتحي في الانتقالات الشتوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب حسام حسن، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، التعاقد مع مصطفى فتحى، لاعب الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم صفوف «زعيم الثغر»، وأجرى إبراهيم حسن، مدير الكرة بالفريق، اتصالاً هاتفياً باللاعب يستطلع رأيه بالانضمام لصفوف الفريق، وعلمت «المصرى اليوم» أن اللاعب وافق على الانضمام للفريق على سبيل الإعارة خلال الانتقالات الشتوية، خاصة أنه خرج من حسابات باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، منذ توليه مهمة القيادة الفنية للفريق، ومن المنتظر أن يخاطب مسؤولو الاتحاد السكندرى نظراءهم فى نادى الزمالك لمعرفة المتطلبات المادية من أجل التعاقد مع مصطفى فتحى على سبيل الإعارة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى رفض فيه محمد مصيلحى، رئيس النادى، طلب مسؤولى نادى الزمالك، بإنهاء إعارة رزاق سيسيه، لاعب الفريق المعار من صفوف القلعة البيضاء، وذلك بعدما تألق اللاعب مع الاتحاد السكندرى فى مبارتى بيراميدز وسموحة، ونجح فى تسجيل هدفين، وبرر مصيلحى رفضه إنهاء إعارة سيسيه باعتباره أحد الأعمدة الأساسية التى يعتمد عليها الجهاز الفنى للاتحاد فى التشكيل الأساسى للفريق. من جهة أخرى، طلب حسام حسن، من الجهاز الطبى، وضع برنامج بدنى لتجهيز مدافع الفريق الجامايكى دايمون لوى، والذى اشتكى من ألم فى العضلة الضامة خلال مباراة سموحة الأخيرة، ويعول الجهاز الفنى على محمد عطوة أو محمود رزق لتعويض غياب لوى عن مباراة الاتحاد أمام إنبى فى الجولة الرابعة، والمقرر لها الخامسة مساء 27 ديسمبر الجارى، على استاد الإسكندرية. فيما حقق الفريق الفوز فى المباراة الودية التى خاضها أمام فريق الشباب بالنادى، بهدفين مقابل لا شىء فى إطار الاستعدادات لمواجهة إنبى، يوم الأحد المقبل، على أرض ملعب استاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدورى الممتاز.