شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلي السابق: كنت أشعر بالخوف دائمًا من أبوتريكة لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف ريكاردو، المدير الفني لفريق الإسماعيلي السابق، عن السبب الذي يجعله متخوفا من نجم مصر والأهلي السابق، محمد أبوتريكة.

وقال المدرب البرازيلي، في تصريحات تلفزيونية مساء اليوم، إن محمد أبوتريكة لاعب متميز ويمتلك إمكانيات فنية على أعلى مستوى تجعلني دائما أشعر بالخطورة و الخوف، كونه متواجدا داخل المستطيل الأخضر.