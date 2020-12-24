شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه لتعديل عقد «شريف».. و«جيرالدو» يثير أزمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، على الاستغناء عن الأنجولى جيرالدو، لاعب الوسط المدافع، لسببين أولهما عدم قناعته بالمستوى الفنى خلال المباريات التى شارك فيها منذ تولى المدير الفنى مهمة قيادة الفريق، فضلا عن رغبة موسيمانى فى ضم لاعب وسط إفريقى تكون لديه قدرات هجومية يساعد الفريق على تعويض الغيابات التى فقدها الفريق سواء برحيل رمضان صبحى إلى بيراميدز أو الإصابات التى يعانى منها الفريق وتسببت فى غياب عناصر أساسية عن المباريات المؤثرة.

وعلمت «المصرى اليوم» أن سيرينو، لاعب الوسط المهاجم بنادى صن داونز، أثار أزمة مع فريقه الجنوب إفريقى خلال الفترة الأخيرة، ورفض المشاركة فى مباراة الفريق بدورى الأبطال، فضلا عن رفضه الانتظام فى تدريبات فريقه أملًا فى إتمام صفقة انتقاله للقلعة الحمراء.

يأتى هذا فى الوقت الذى يثير فيه جيرالدو أزمة داخل القلعة الحمراء بسبب رفضه الرحيل لأى ناد مصرى على سبيل الإعارة فى فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل، وتمسك اللاعب بالحصول على قيمة عقده كاملة فى حالة الاستغناء عنه من جانب مسؤولى النادى.

وتتجه النية داخل لجنة التخطيط لتعديل عقد محمد شريف، مهاجم الفريق الكروى الأول، فى حالة استمرار تألقه مع الفريق حتى نهاية الموسم الجارى. ويعول الجهاز الفنى على مهاجمه بشكل كبير من أجل الاعتماد عليه أساسيا فى المباريات المقبلة فى ظل تراجع مستوى مروان محسن المهاجم الأساسى خلال المباريات الماضية.

فى شأن آخر، تعود مساء اليوم - الخميس - بعثة الفريق الكروى الأول من النيجر عقب أداء مباراة الذهاب أمام سنويديب فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى الأبطال. كانت البعثة قد استقلت الطائرة الخاصة فور انتهاء اللقاء من أجل العودة حتى يتمكن اللاعبون من الحصول على فترة راحة قبل استئناف التدريبات استعدادا لمواجهة الزمالك فى الدورى الممتاز، خصوصا أن موسيمانى، المدير الفنى، يرغب فى عقد جلسة مع اللاعبين لمناقشتهم فى الأخطاء الفنية التى وقع فيها الفريق خلال الفترة الماضية، خصوصا إهدار الفرص السهلة أمام مرمى المنافسين، والفردية التى اتسم بها بعض اللاعبين خلال اللقاءات السابقة، إلى جانب الأخطاء الدفاعية التى دفعت الفرق لمهاجمة الفريق خلال المباريات السابقة بسبب انعدام التركيز فى المباريات.

من جهة أخرى، وضع الجهاز الفنى بقيادة موسيمانى، المدير الفنى، برنامجا خاصا للثنائى وليد سليمان ومروان محسن؛ لتجهيزهما لمواجهة الزمالك المقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل فى الدورى الممتاز.

ويقوم وليد سليمان ومروان محسن بتنفيذ برنامج تأهيلى بعد شكواهما من آلام فى الركبة تسببت فى غيابهما عن رحلة الفريق إلى النيجر، ومواجهة سونيديب. وقال سامى قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفنى، إن «سليمان» و«محسن» ينتظمان فى المران الجماعى بعد عودة البعثة إلى القاهرة.

وحرص الجهاز الفنى للفريق المتواجد فى النيجر على التواصل مع الثنائى، والاطمئنان على سير البرنامج التأهيلى الخاص بهما.