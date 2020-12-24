شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل اللائحة المالية أول طلبات طلعت يوسف في الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب طلعت يوسف، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الإسماعيلى، تعديل لائحة الدراويش لتتناسب مع طموحات المدير الفنى واللاعبين فى انتشال الفريق من كبوته التى يعانى منها منذ الموسم الماضى. وعقد المدير الفنى أولى جلساته مع اللاعبين التى حذر خلالها من التهاون والتفريط فى أى نقاط بالدورى الممتاز، أملا فى تحسن مركز الدراويش بالبطولة، وحتى لا يتكرر ما حدث فى الموسم الماضى.

واستمع «يوسف»، خلال الجلسة، لشكوى عدد من اللاعبين من تأخر المستحقات المالية وعدم صرفها من جانب مجلس الإدارة، وهو السبب الرئيسى فى تراجع مستوى الفريق، ورفض «يوسف» أى مبررات من اللاعبين بشأن تراجع النتائج، وهدد باستبعاد أى لاعب خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن تعديل اللائحة سيشهد عقوبات صارمة قد تصل إلى الاستغناء خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل.

ويجتمع المدير الفنى مع الجهاز الطبى للفريق لبحث أسباب كثرة الإصابات التى يواجهها الدراويش خلال الفترة الأخيرة، على رأسها باهر المحمدى وعبدالرحمن مجدى وأحمد أيمن وعماد حمدى ومحمد بيومى ومحمد هاشم، تمهيدًا للوقوف على حالتهم ومدى عودتهم قبل بداية رحلته مع الدراويش، وقال يوسف: «إن الإصابات والتزام اللاعبين أهم الازمات التى يواجهها الجهاز الفنى فى بداية مهمته»، مؤكدا أنه يأمل فى علاج المشاكل التى يواجهها اللاعبون، على رأسها انعدام الثقة فى تحقيق الفوز فى المباريات إلى جانب المشاكل الفنية التى تتمثل فى عدم استغلال الفرص السهلة أمام المرمى وعدم الحفاظ على تفوق الفريق فى بعض المباريات.