شكرا لقرائتكم خبر عن ريكاردو: صالة الجيم في الإسماعيلي قديمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ريكاردو، المدير الفني لفريق الإسماعلي السابق، إن فريق الدراويش لم يمتك صالة ألعاب رياضية على أعلى مستوى.

وقال ريكاردو: «صالة الجيم في الإسماعيلي قديمة جدا ولاترتقي بفريق كبير بحجم الدراويش».

وأضاف المدرب البرازيلي، في تصريحات تلفزيونية مساء اليوم، أن الجهاز الطبي للإسماعيلي متميز، ولكنه لم يمتلك أيضا أجهزة طبية حديثة.