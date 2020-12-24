شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة: الإدارة الحالية للنادي غير مسؤولة عن فريق كرة الصالات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن العميد سيد متولي، المدير الرياضي لنادي المقاصة ومدير التعاقدات والاسثمار بالنادي، أن فريق كرة الصالات بالمقاصة ليس ضمن بنود عقد رعاية المهندس أحمد عبدالخالق، الراعي الرسمي للنادي، موضحًا أن الإدارة الحالية لنادي المقاصة غير مسؤولة عن هذا الفريق رسميًا.
وأضاف سيد متولي أن فريق كرة الصالات هو فريق شركات في الأساس، وكان تحت إشراف شركة مصر المقاصة لتداول الأوراق المالية، وليس تحت إشراف نادي المقاصة، موضحًا أن المهندس أحمد عبدالخالق يحترم تعاقده كراعي للمقاصة، حيث تشمل بنود تعاقده الفريق الاول لكل القدم وقطاع الناشئين، وليس له أي علاقة بفريق كرة الصالات.
واوضح متولي ان عبدالخالق يحرص على توفير كل الدعم للفريق الاول تحت قيادة الكابتن إيهاب جلال، حتى يستعيد فريق المقاصة مكانته وسط الكبار بالدوري، ويحرص على تطوير قطاع الناشئين بالنادي، ويخطط لتنفيذ مشروع الألف محترف للنهوض بالمقاصة وبالكرة المصرية.
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