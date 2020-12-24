شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلي السابق: تمكنت من بناء فريق قوي للدروايش موسم 2009 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ريكاردو، المدير الفني لفريق الإسماعيلي السابق، إنه لم يتواصل مع طلعت يوسف، المدير الفني للدروايش الحالي، مؤكدا أن علاقته بفريقه السابق توقفت منذ فسخ العقد.
وأكد المدرب البرازيلي في تصريحات تلفزيونية، أنه مدرب متميز وله نجاجات خلال فترة ولايته الأولى مع الدراويش، والدليل على ذلك قدرته على بناء فريقا قويا خلال موسم 2008-2009.
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