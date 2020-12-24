شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحدد موعد لقاء العودة أمام بطل النيجر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد النادي الأهلي موعد لقاء سونيديب بطل النجير، الذي فاز عليه المارد الأحمر بهدف نظيف بأقدام أليو ديانج خلال لقاء الذهاب الذي أقيم بينهما عصر الأربعاء في دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن مجلس إدارة ناديه بمشاركه بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، حددواعلى مواجهة سونيديب يوم 5 يناير المقبل.

وكان الأهلي قد حقق الفوز، بهدف دون رد في لقاء الذهاب بالنيجر، اليوم الأربعاء، وبات قريبا من عبور منافسه بعدما أصبحت مهمته سهلة في لقاء الإياب بالقاهرة.