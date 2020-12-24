شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام: طرح اسمي لرئاسة اللجنة الثلاثية يؤكد نجاح فترتي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال جمال علام، رئيس اتحاد الكرة الأسبق، إنه كان يأمل أن تجرى انتخابات جديدة لاتحاد الكرة، عقب استقالة المجلس السابق الذي ترأسه هاني أبو ريدة.
وأضاف جمال علام، خلال لقائه بالإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن موقف انتخابات اتحاد الكرة ما زال غامضًا، ولابد من تحديد موقف واضح لها، مشيرًا إلى أن فيفا وكاف لا يعترفان بالمجالس المعينة أو اللجان المؤقتة.
وتابع جمال علام، أن اسمه لم يتم طرحه لرئاسة اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة، على الرغم من تلقيه مكالمات عديدة هنأته بتوليه المهمة، موضحًا أنه سعيد بترديد اسمه بشأن رئاسة اللجنة، خاصة وأنه يثبت نجاحه في فترة رئاسته للجبلاية، ورد على الهجوم الذي تعرض له.
واختتم تصريحاته، أن فترة رئاسته للجبلاية، خفض المرتبات الكبيرة التي كان يتقاضاها بعض العاملين باتحاد الكرة، مثل الراحل عزمي مجاهد المسئول عن ملف الإعلام وقتها والذي تقاضى 10 آلاف جنيه بدلًا من 18 ألف جنيه، بالإضافة لتخفيض عدد العمالة باتحاد الكرة.
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