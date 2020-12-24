شكرا لقرائتكم خبر عن ريكاردو يكشف عن «رسالة الأتوبيس» التي أسقطته من عرش الدراويش والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف ريكاردو، المدير الفني لفريق الإسماعيلي السابق، عن الطريقة التي رحل بها عن فريق الدراويش، عقب سقوط برازيل مصر بثنائية لهدف أمام الجونة بالجولة الماضية من الدوري الممتاز.
وقال المدرب البرازيلي، إنه تلقى رسالة في الأتوبيس عقب العودة من لقاء الجونة، تكشف فيه عن قرار الاستغناء عن خدماته، وإقالته من منصبه.
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