شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام يكشف كواليس سرقة الكؤوس من اتحاد الكرة.. ويعلن ترشحه لرئاسة الجبلاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال جمال علام رئيس اتحاد الكرة الأسبق، أن التليفزيون هو من يتحمل مسئولية غرامة إذاعة مباراة مصر ضد غانا، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2014.

وأضاف جمال علام، خلال لقائه بالإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن مجلس الجبلاية الذي ترأسه، في بداية عمله قام بعمل محاضر جرد على كل محتويات الجبلاية، مشيرًا إلى أن وقت الحريق كان المجلس خارج البلاد في المغرب وعاد بعدها بـ3 أيام وتفاجئ وقتها بسرقة الكؤوس.

واستكمل حديثه، أن هناك بعض الكؤوس التي تم إعادتها إلى اتحاد الكرة وإثباتها في محاضر رسمية، بينما كؤوس أخرى لم يتم إعادتها من جديد، مشيرًا إلى أن ما تردد بشأن استعادة درع ذهب عارِ تمامًا من الصحة، خاصة وأن الأشياء الثمينة تتواجد في خزائن الاتحاد وهذه الخزائن موجودة ولم يتم فقدانها، بالإضافة إلى درع الدوري كان يُسلم بصورة شخصية ولم يتم فقدانه.

واختتم تصريحاته، بأنه ينوي الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة، موضحًا أنه كان سيرفض العمل ضمن اللجنة الثلاثية بالجبلاية، خاصة وأن ذلك يتعارض مع قرار ترشحه، مضيفًا: «الجمعية العمومية هي الأساس في الانتخابات وكنت رئيسًا للجبلاية وماينفعش أترشح غير على منصب الرئيس».