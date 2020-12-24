شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام: «حقي رجعلي.. ومصير انتخابات الجبلاية مازال غامضًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال جمال علام، رئيس اتحاد الكرة الأسبق، إن مصير انتخابات الجبلاية ما زال غامضا. وتابع «علام»، في تصريحات تلفزيونية: «مصير انتخابات اتحاد الكرة مازال غامضا، الفيفا والكاف لا يعترفان بأي مجالس معينة أو لجان مؤقتة«. وأضاف: «سعيد بترديد اسمي لرئاسة اللجنة المؤقتة في اتحاد الكرة لأن هذا يدل أنني نجحت خلال رئاسة الجبلاية». وشدد علام، على ان حقه عاد اليه من جديد والكثيرون أنصفوني خلال فترة رئاسة اتحاد الكرة وما قدمته. الوضع في مصر

اصابات 127,972

تعافي 107,961

وفيات 7,209

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