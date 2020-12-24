شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام: لم نتسلم أي دروع ذهبية من محمود الخطيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جمال علام، رئيس اتحاد الكرة السابق، أن محمد كامل نقل إلى المستشفى بسبب إذاعة مباريات الكأس على القنوات الفضائية.

وقال جمال علام، في تصريحات إعلامية، «محمد كامل نقل إلى المستشفى بسبب إذاعة مباريات كأس مصر على القنوات الفضائية، لأنه كان يقترب من تسويقها خارج مصر».

وأكمل: «اتحاد الكرة لم يتسلم أي دروع ذهبية من محمود الخطيب، كما أن الهدايا الثمينة يتم الاحتفاظ بها في مخازن اتحاد الكرة».