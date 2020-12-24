شكرا لقرائتكم خبر عن ريكاردو مدرب الإسماعيلي السابق: محبط من قرار إقالتي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ريكاردو، المدير الفني السابق لفريق الإسماعيلي، إنه محبط للغاية من قرار إقالته من منصبه في فريق الدراويش عقب الخسارة أمام فريق الجونة في الجولة الماضية بالدوري الممتاز.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية: «كان لدي خطة فنية مميزة لرفع مستوى الفريق في بطولة الدوري الممتاز، ولكن قرار إقالتي لم يمكني من تنفيذها».
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