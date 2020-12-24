شكرا لقرائتكم خبر عن ريكاردو: كنت أحتاج وقت أكثر للتعرف على إمكانيات لاعبي الدراويش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ريكاردو، المدير الفني لفريق الإسماعيلي السابق، إنه كان يحتاج وقتا أكبر للتعرف على إمكانيات لاعبي الدروايش خلال الموسم الجاري، لافتا إلى أن هذا الأمر لم يحدث بسبب إقالته بعد الخسارة أمام الجونة بهدفين لهدف خلال الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

أضاف المدرب البرازيلي في تصريحات متلفزة، إلى أن الفترة الحالية كانت تواجه عدة صعوبات في الحصص التدريبة كونه كان يدرب الفريق على الملعب الفرعي في الفترة الماضية لصعوبة استخدام الملعب الرئيسي.