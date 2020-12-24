هنريكي يؤجل عودته للعميد

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إلى ذلك، شرع المدرب كاريلي لتجهيز فريقه فنيا لمبارة الهلال القادمة، إذ أجرى مناورة كروية مساء أمس، حدد من خلالها النهج الفني الذي سيلعب به مواجهة الكلاسيكو، إلى جانب اعتماد التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها لقاء الزعيم القادم، وطالب المدرب كاريلي اللاعبين بضرورة الانضباط الفني وتنفيذ الجوانب التكتيكية من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.
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