شكرا لقرائتكم خبر عن هنريكي يؤجل عودته للعميد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تأجل موعد وصول اللاعب الاتحادي برونو هنريكي من البرازيل إلى جدة حتى إشعار آخر؛ رغم مغادرته البرازيل خلال الساعات الماضية، إذ تجري الإدارة الاتحادية ترتيبات الموعد الجديد لوصوله، ومن المتوقع أن يغيب هنريكي عن مباراة الكلاسيكو أمام الهلال يوم (السبت) القادم على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالرياض ضمن مباريات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلى جانب زميله رودريغيز الذي تعرض إلى إصابة. إلى ذلك، شرع المدرب كاريلي لتجهيز فريقه فنيا لمبارة الهلال القادمة، إذ أجرى مناورة كروية مساء أمس، حدد من خلالها النهج الفني الذي سيلعب به مواجهة الكلاسيكو، إلى جانب اعتماد التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها لقاء الزعيم القادم، وطالب المدرب كاريلي اللاعبين بضرورة الانضباط الفني وتنفيذ الجوانب التكتيكية من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.



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