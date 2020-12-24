شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف الرومانية: القادسية «ضحية» رازفان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادت الصحف الرومانية من جديد للتغني والتغزل في ابن موطنها المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم لوشيسكو رازفان، بعد تتويجه بجائزة أفضل مدرب روماني لعام 2020، وبفوزه على فريق القادسية ضمن الجولة التاسعة من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والذين أكدوا بأن الزعيم نجح في الفوز والمحافظة على صدارته واستمراره بالمشوار نحو المحافظة على لقب الموسم الماضي. وقالت صحف كل من «digisport»، و«ziar»، و«stiripesurse»، و«gsp» الرومانية: «القادسية ضحية جديدة من ضحايا «الداهية» رازفان الذي لا يزال في الصدارة بـ«أمان» برصيد 22 نقطة رغبة منه في المحافظة على لقب الدوري الذي حققه الموسم الماضي». وأضافت الصحف: «رغم سلسلة الانتقادات التي طالت لوشيسكو إلا أنه نجح في الرد على كافة المشككين داخل المستطيل الأخضر ونجح في منح الأزرق ثلاث نقاط جديدة، كما نجح من خلال تغيير ردة فعلهم القوية إلى مدح عالٍ، وهذا هو حال الجماهير العاطفية التي لا ترغب في الخسارة وفقدان النقاط، وتأمل بتوسيع الفارق النقطي بين الهلال وبين المراكز الأخرى».



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