شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف الرومانية: القادسية «ضحية» رازفان والان مع التفاصيل
وأضافت الصحف: «رغم سلسلة الانتقادات التي طالت لوشيسكو إلا أنه نجح في الرد على كافة المشككين داخل المستطيل الأخضر ونجح في منح الأزرق ثلاث نقاط جديدة، كما نجح من خلال تغيير ردة فعلهم القوية إلى مدح عالٍ، وهذا هو حال الجماهير العاطفية التي لا ترغب في الخسارة وفقدان النقاط، وتأمل بتوسيع الفارق النقطي بين الهلال وبين المراكز الأخرى».
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