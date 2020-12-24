تدهور الحالة الصحية للمستشار أحمد البكري رئيس الزمالك وأسرته تشتكي من الإهمال الطبي بمستشفى العجوزة

تدهورت الحالة الصحية للمستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد، بسبب الإهمال الطبي الذي صادفه في مستشفى العجوزة.

وقال مصدر مقرب من أسرة البكري لـ"القاهرة 24"، إن رئيس اللجنة التي تدير القلعة البيضاء يمر بأوقات صعبة للغاية بسبب الإهمال الطبي الذي صادفه في مستشفى العجوزة، موضحًا أنه لا يجد الرعاية الكافية لتحسن حالته.

وأضاف: "المستشار البكري محجوز في الرعاية المركزة بمستشفى العجوزة، لكن للأسف لا يوجد تحسن في الحالة بسبب الإهمال، وطالبت أسرته مسؤولي المستشفى بضرورة متابعة الحالة بشكل أفضل خاصة وأن الحالة تتدهور كل يوم عن الآخر".

وتابع: "أسرة البكري طالبت مسؤولي مستشفى العجوزة بضرورة التعاون بشكل أفضل من ذلك مع جميع الحالات التي تعاني من هذا الفيروس اللعين، خاصة وأن الأوضاع أصبحت صعبة للغاية داخل المستشفى بسبب روعنة الجميع في التعامل مع مصابي كورونا".