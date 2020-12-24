شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ: لم أسئ للزمالك وجماهيره وهذا تفاصيل عدم انضمامى للأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد الشيخ، لاعب بيراميدز، تفاصيل مفاوضات نادى الزمالك معه قبل الانضمام للفريق السماوي، قائلا: "كنت أستعد للتوقيع لنادي الزمالك وخضعت للكشف الطبي وغادرت لمنزلى، ولكن لا أعرف ماذا حدث ولكن أنا راضى بما يحدث لي وتواصل معي مسئولون من نادي الزمالك مثل المستشار محمد عطية وأيمن يونس بأننى سأكون فى الفريق".

وأضاف الشيخ في تصريحات تليفزيونية: "لم أكن لأرفض عرض الزمالك كنت مشتتا بطريقة غير طبيعية الوقت كان ضيقا، فوافقت على عرض الزمالك فهو ناد كبير وأى لاعب يتمنى الانصمام له مثل الأهلى وبيراميدز، فأنا خارج من ناد كبير وأتمنى الانضمام لنادى ينافس أيضا، فوافقت وأخبرتهم بمفاوضات بيراميدز".

وأكمل الشيخ: "لم أسئ للزمالك وجماهيره، أريد أن يحضر لي شخص فيديو أو تصريح بما قيل على لسانى أنه إساءة لنادي الزمالك".

وواصل: "من صغري كان لدي انتماء في البداية للنادى الأهلى حتى المرحلة الإعدادية تقريبا عمي كان أهلاوي، لكن لما كابتن حسام وإبراهيم راحوا الزمالك شجعت الزمالك، وحينها كان يضم الزمالك لاعبين مميزين مثل عبدالحليم وحازم إمام".