شكرا لقرائتكم خبر عن ريكاردو: الإسماعيلى تسرع فى فسخ التعاقد معى والدورى المصرى اتغير للأحسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد البرازيلى ريكاردو، مدرب الإسماعيلى السابق، أن قرار إدارة نادى الإسماعيلى بخصوص فسخ التعاقد معه كان متسرعا جدا، والدورى المصرى أصبح أقوى والتنافس بين الأندية زاد بشكل كبير.

وقال البرازيلى ريكاردو، خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 1: "كان عندى انطباعى جيد جدا من رئيس الإسماعيلى لأنه عنده طموح كبير يجعل من الدراويش فريق ينافس على البطولات، فقلت له أنت مستعد لذلك قالى أنا معاك، قابلته 3 أو 4 مرات فقط خلال 4 شهور وكان أحمد العجوز هو همزة الوصل بيننا وكان المفروض نتقابل أكثر من كدة، لكن المنافسة على اللقب لازم يكون عندك صبر وتبدأ تقرب من فرق المقدمة ومن ثم بعد ذلك التنافس معهم، فالبناء محتاج وقت وصبر".

وأضاف ريكاردو: عندى إحباط من طريقة خروجى من الإسماعيلى، ولا يوجد أي مشاكل مادية بعد الإقالة لأننا نسقنا كل شيء واتفقنا على طريقة الخروج دون مشاكل، وكنت محتاج 3 مباريات أخرى ليسود الانسجام بين اللاعبين وتقديم المستوى المأمول من جماهير الإسماعيلى، وكل تركيزنا في الفترة الماضية منصب على مواجهة الرجاء في نصف نهائي البطولة العربية، وأتمنى أن يصلوا لهذا المستوى في أقرب وقت.

وتابع مدرب الإسماعيلى: "لا بد من وجود كوادر كافية في الإسماعيلى حتى ينافس على البطولات، ولاعبو الإسماعيلى الحاليون لا يستطيعون المنافسة على لقب الدورى هذا الموسم، وآخر مركز ممكن يحققوه الثالث أو الرابع فقط".

وأوضح ريكاردو: الإدارة تسرعت في فسخ التعاقد معى، وعلمت برغبة الإسماعيلى في فسخ تعاقدى أثناء عودتنا من لقاء الجونة، والتقييم من الإدارة كان متسرعا من وجهة نظرى وأحبطت ولكن لم أحزن وسأظل أشجع الإسماعيلى للوصول لمستواه".

وأضاف ريكاردو: لا أستطيع أن أحدد إذا كانت الجماهير ضغطت على الإدارة لفسخ التعاقد معى أم لا، ولكن جاتلى رسائل من جماهير الإسماعيلى تشكرنى وتقول لى أننا صادفنا سوء حظ في مباراتى الإنتاج والجونة، والدورى المصرى اتغير للأحسن وهناك تنافس كبير بين الأندية وكرة القدم المصرية تطورت جدا".