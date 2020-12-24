شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة مهنئا الخليج 365: أهم الروافد الإعلامية فى الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، مؤسسة الخليج 365 بفوزها بجائزة الصحافة الذكية ضمن فعاليات جائزة الصحافة العربية .

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن مؤسسة الخليج 365 ومنذ البدايات الأولى لظهورها على ساحة العمل الإعلامى المصرى بزغ نجمها سريعا ونالت ثقة المجتمع المصرى، وأصبحت محل احترام وتقدير القارئ المصرى لما لمسه من تطور تقنى وفنى وأصالة مهنية وتوجه وطنى وحرص دائم على الصالح العام وصالح الوطن، وهى الآن أهم الروافد الإعلامية فى الشرق الأوسط.

وأضاف وزير الرياضة أن مؤسسة ”الخليج 365” أحد أهم المنابر الإعلامية الوطنية البناءة وتعد شريكا أساسيا ولها العديد من المساهمات الملموسة فى تحقيق العديد من الإنجازات التى تشهدها الدولة المصرية حاليا فى شتى المجالات، ولها أيضا العديد من المواقف الوطنية البارزة فى التصدى ومواجهة العديد من التحديات التى واجهت الدولة المصرية خلال سنوات مضت.

وأكد الوزير أنه يتابع عن كثب -وعلى مدار سنوات- التطور المذهل الذى حققته منظومة الإعلام المصرية خاصة خلال السنوات القليلة الماضية، وتحديدا منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم نظرا للتطور المذهل الذى شهدته الدولة المصرية خلال تلك الفترة فى شتى المجالات، خاصة فى مجالات التحول الرقمى والنهضة المعلوماتية والتكنولوجية الشاملة والتى كان لليوم السابع منها كأحد أهم المؤسسات الإعلامية المصرية نصيبا وافرا جعلته يتفوق ويستحق جائزة الصحافة الذكية على المستوى العربى، مختتما: "هنيئا لليوم السابع وهنيئا لنا باليوم السابع وهنيئا للدولة المصرية بمؤسساتها الإعلامية الرائدة والمشرفة شركاء النجاح".