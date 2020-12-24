شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الطلائع ينهى استعداداته لمواجهة الفلاحين بالجولة الرابعة للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينهى اليوم الخميس فريق طلائع الجيش بقيادة طارق العشرى استعداداته لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الخامسة عصر غداً الجمعة على ستاد غزل المحلة بالجولة الرابعة لمسابقة الدوري، ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الأخير ثم يعلن العشرى قائمة المباراة التى تتوجه للمحلة لدخول معسكر مغلق بأحد الفنادق للمبيت هناك استعداداً للمباراة.

وأغلق الجهاز الفنى للطلائع صفحة مباراة مصر المقاصة التى أقيمت مساء الثلاثاء على ستاد جهاز الرياضة العسكرى بالجولة الثالثة للمسابقة المحلية وخسرها الطلائع بهدفين مقابل هدف ليتجمد رصيده عند نقطة واحدة فى المركز السادس عشر بجدول المسابقة.

وجمع الطلائع فى النسخة الأخيرة للدورى 41 نقطة فى المركز 11 بجدول الترتيب، بعد خوض 34 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 14 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 37.

وتعاقد طلائع الجيش مع تسع صفقات بالميركاتو الصيفى هى : حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للأهلى فى صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع عمرو مرعى مهاجم بيراميدز على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، فيما تم التعاقد مع رباعى حرس الحدود المالى إبراهيما كونيه صانع الألعاب، وحسن مجدى الظهير الأيمن والبرتغالى تونى جوميز ومصطفى جمال فى صفقة انتقال حر بعد هبوط فريقهم لدورى القسم الثانى، بجانب تمديد اعارة ناصر منسى من بيراميدز موسماً آخر، والتعاقد مع إسلام محارب على سبيل الاعارة موسماً من الجونة واستعارة إسلام جمال من الاتحاد السكندرى موسمين.

ورحل عن طلائع الجيش سبعة لاعبين بعد انتهاء إعارتهم مع الفريق وهم كريم طارق وأحمد داوودا ومحمد أشرف روقة وكريم ممدوح وكيفين موهيرى وأبو بكر ديارا، بخلاف عمار حمدى الذى انتهت إعارته وانتقل لصفوف الاتحاد السكندرى على سبيل الاعارة موسمين، فيما تم توجيه الشكر للثلاثى اسلام سرى ومحمد جمال بيبو ومحمود سامي، وانتقل عاصم صلاح وأبو المجد بوشا لفريق البنك الاهلى.

وكان الأهلى قد أعار مارسيلو للصفاقسى التونسى فى يناير الماضى، وشارك فى ثلاث مباريات قبل أن يفسخ تعاقده مع النادى التونسى ويعود للقاهرة بسبب جائحة كورونا فيما خاض عمرو مرعى هذا الموسم 25 مباراة مع المقاصة الذى لعب له معاراً من بيراميدز ونجح فى تسجيل 7 أهداف وتنقل مرعي، بين عدة أندية خلال مسيرته الكروية، على رأسها وادى دجلة والداخلية وإنبى والنجم الساحلى التونسى وبيراميدز.