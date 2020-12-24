شكرا لقرائتكم خبر عن ريكاردو: لاعبو الإسماعيلى زى الجمبرى محتاج وقت واخترت اللاعبين بالفيديو فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد البرازيلى ريكاردو مدرب الإسماعيلى السابق، أن لاعبى الدراويش كانوا يحتاجون لوقت حتى يتم الانسجام بينهم، خاصة اللاعبين الجدد والذين انضموا قبل الدورى بوقت قليل، ولاعبو الإسماعيلى عاملين زى الجمبرى محتاج وقت علشان يستوى.

وقال البرازيلى ريكاردو خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 1: "شرف كبير أن أتواجد هنا، وكنت أمتلك أكثر من عرض ولكن فضلت الدراويش لكى أساعدهم وجيت وجدت الإسماعيلى فى موقف حرج وأنقذنا الفريق وأنهينا الموسم فى المركز الحادى عشر، واللاعبون قدموا أداء رائع الموسم الماضى".

وأضاف: "بدأنا التحضير للموسم الحالى منذ تسليمى المهمة فى أواخر الموسم الماضى، ولكن كانت فترة قصيرة جدا ومحدش هيقدر يجهز فريق به عناصر جديدة فى 15 يوما فقط، واللاعبون كانوا بيتطوروا واحدة واحدة ومعظم اللاعبين وصلوا للإسماعيلى متأخرين، والكل شاف أن الأداء يتحسن، ولكن الإدارة شافت أنى لازم أمشى وكنت أتمنى البقاء والإسماعيلى سيصل لمستوى سيرضى الجماهير والإدارة وكل ما كان يحتاجه الوقت فقط".

وتابع ريكاردو: "رئيس الإسماعيلى عمل لجنة من 4 أشخاص للتعاقد مع اللاعبين وهى اللى اختارت فكانوا بيبعتوا لى الفيديوهات بتاعة اللاعبين وأنا أشوفها وأقول كويسين بس الفيديوهات مش بتبين كل حاجة وغير كاف للحكم على اللاعبين".

وأوضح ريكاردو: "أنا شوفت اللاعبين عن طريق الفيديوهات وكل اللاعبين جت بموافقتى بلا شك، ولكن اللاعبين الجدد محتاجين لفترة للانسجام، والتعاقدات الجديدة تمت بموافقتى وبعد مشاهدة مقاطع فيديو للاعبين".

وأضاف ريكادرو: "تعرضنا لبعض الأمور المعاكسة فى المباريات الثلاثة الأولى بالدورى، وقدمنا أداء جيد أمام الجونة خصوصا فى الشوط الأول، أى مدرب يحتاج وقت للتعرف على قدرات لاعبيه، وتدربنا على ملعب الفرعى فى الفترة الماضية لصعوبة استخدام الملعب الرئيسى".

وقال مدرب الإسماعيلى: "جيت الإسماعيلى 3 مرات ولك وقت بفرق مختلفة عن التانية، ودربت مجموعة مختلفة من اللاعبين فى كل مرة توليت فيها قيادة الإسماعيلى، وكنا نضم مجموعة من المواهب الشابة فى فترة ولايتى الأولى مه الفريق موسم 2008 / 2009".

وتابع: "كرة القدم الاحترافية فى الإسماعيلى محتاجة تتطور من الداخلى، وحاولت تطوير أداء الإسماعيلى والفريق عانى من كثرة المدربين".