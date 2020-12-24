شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الخولى: قضية التوأم تهدد إيقاف قيد المصرى ورفعنا قضية على حسام حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد الخولى، نائب رئيس نادى المصرى، أن القضية التي رفعها حسام وإبراهيم حسن على نادى المصرى كانت ستتسبب في إيقاف النادى عن القيد في بداية الموسم الحالي.

وقال محمد الخولى، خلال مداخلة مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 1: "حسام حسن وإبراهيم رفعوا قضية على نادى المصرى ومن حق المصرى أن يدافع عن نفسه، وقضية حسام حسن كانت هتتسبب في وقف نادى المصرى من القيد فى أول الموسم ولكن دفعنالهم 400 ألف جنيه كقسط أول وسنجهز القسط الثانى".

وأضاف الخولى: "من حقنا أن نبحث عن حق النادى معهم لذلك رفعنا قضية عليهم لاسترداد حقوقنا منهم، وننتظر البت فيها، وقمنا بصرف مستحقات لاعبى الفريق بالكامل".

وتابع نائب رئيس نادى المصرى: "على ماهر عاقب أموتو بسبب غضبه من الخروج من قائمة مواجهة أسوان وغاب عن التمرين، وقرر استبعاده من معسكر المصرى وتغريمه ماليا بـ10 آلاف جنيه".

واستأنف المصري تدريباته مساء الأربعاء على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب بعد حصوله على راحة سلبية ليوم واحد عقب نهاية مباراته أمام أسوان التي انتهت بفوز الفريق البورسعيدي بثلاثية نظيفة.

واشتمل المران على عدد من الوحدات التدريبية البدنية والفنية وهي التي ركز من خلالها الكابتن علي ماهر على القاء الضوء على الجوانب الايجابية والسلبية في أداء الفريق خلال مباراته الأخيرة أمام أسوان.

واختتم المران بتقسيمة مصغرة في منتصف الملعب ركز خلالها الكابتن علي ماهر على تنويع اللعب والضغط في كافة أنحاء الملعب وسرعة التحول من الدفاع للهجوم والعكس وغيرها من النقاط التكتيكية.