شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة فيروس كورونا لأسرة محمود علاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاءت مسحة فيروس كورونا الخاصة بزوجة محمود علاء، مدافع الزمالك، سلبية، إلى جانب سلبية التحاليل الخاصة بأبنائه مالك ومليكة، وسيخضع اللاعب لمسحة جديدة خلال الساعات المقبلة للتأكد من شفائه والبدء في الاستعداد لمباراة سموحة، وإن كانت فرص لحاقه بالمباراة المقرر لها الاثنين المقبل تكاد تكون معدومة.

من ناحية أخرى أشاد حمدى النقاز لاعب الترجى التونسى الحالي والزمالك السابق، بالثنائي التونسي على معلول لاعب الأهلي، وفرجاني ساسي لاعب الفارس الأبيض، مؤكدًا أنهما من أبرز اللاعبين المحترفين في الدورى المصرى، ويقدمان مستوى مميزا، ونجحا في خطف الأنظار بأدائهما وأخلاقهما داخل وخارج الملعب.

ووجه النقاز خلال تصريحاته لليوم السابع نصيحته لفرجاني ساسي فى ظل مفاوضات الزمالك معه لتجديد تعاقده، قائلاً: "ساسي متألق حاليًا مع الأبيض، وهو يمتلك عدة عروض ويفوض وكيله للتفاوض مع الأندية كما يتفاوض مع إدارة الزمالك حول التجديد، لكن هو أصبح ايقونة لجماهير الزمالك وهناك علاقة طيبة معهم، ومن وجهة نظرى ان الأفضل له أن يستمر مع الفارس الابيض".

كما كشف التونسى حمدى النقاز لاعب الزمالك السابق، والترجى التونسي الحالي، كواليس رحيله عن قلعة ميت عقبة، رافضًا استكمال مدة تعاقده.

وقال النقاز إنه لم يهرب من نادي الزمالك، لكنه رحل بسبب وجود أزمة مادية حينها ولم يتمكن من الحصول على مستحقاته، بالإضافة إلى المعاملة الغير جيدة من بعض المسئولون بالنادي حينها، الأمر الذى دفعه الرحيل.

وأضاف النقاز أنه وكّل محاميه الخاص لمتابعة الدعوى المرفوعة على الزمالك فى المحكمة الرياضية الدولية، مؤكدًا أن جميع الأمور تسير بشكل جيد فى الوقت الحالي.