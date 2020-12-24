شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سلة الزمالك يعرض دفع تذاكر طيران المحترفة الجديدة بعد رحيل كوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب عماد محمود، المدير الفنى لفريق سيدات كرة السلة بنادى الزمالك، من اللجنة المؤقتة لإدارة النادى، سرعة التعاقد مع لاعبة محترفة جديدة بدلا من شايلا كوبر التى رحلت عن الفريق خلال الساعات الماضية، فى ظل ارتباط الفريق بمباريات تحديد المراكز فى بطولة الدورى.

واستقر محمود على اللاعبة المقرر التعاقد معها، وعرض على اللجنة أن يتحمل تكاليف تذكرة طيران استقدام اللاعبة، لسرعة انضمامها للفريق والاستفادة من خدماتها فى أسرع وقت.

وغادرت شايلا كوبر، لاعبة فريق كرة السلة بنادى الزمالك، فريق السيدات، بعد الأزمة التى نشبت بين اللاعبة وبعض لاعبات الفريق، خلال الساعات الماضية، والتى على إثرها تم إيقافها وتحويلها للتحقيق.

وعلم ”الخليج 365” أن شايلا كوبر رحلت عن فريق الزمالك دون الخضوع للتحقيق، رغم أنها لم تتسلم راتب شهر ديسمبر والذى يبلغ 3 آلاف و500 دولار، خاصة أنه حال الخضوع للتحقيق سيتم توقيع عقوبة مالية على اللاعبة، قد تتعدى قيمة راتبها.