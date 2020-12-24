شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عزو: المحلة هو من طلب نقل مباراة الأهلى ونشكرهم على الموافقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسام غزو، نائب رئيس نادى غزل المحلة، أن مسئولي المحلة هم من طلبوا نقل مباراة الأهلى من ملعب الغزل إلى ملعب استاد السلام بسبب رفض الأمن إقامتها في المحلة.

وقال حسام عزو، خلال مداخلة مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 1: "كل الشكر لمجس إدارة النادي الأهلي الموافقة على طلب استبدال مباراتي الدور الأول والثاني".

وأضاف: "النادي الأهلي كان من حقه يرفض ده وكنا في الحالة دي هنلعب المباراتين خارج الأرض، لكن بموافقة الأهلي أعطانا فرصة للعب مباراة الدور الثاني على أرضنا بعدما انتهينا من كل الإجراءات الأمنية اللازمة، فبكرر الشكر للنادي الأهلي الموافقة على طلبنا".

وكان حسام عزو أعلن أنهم حصلوا على كافة الموافقات الأمنية لإقامة المباريات على ملعب النادى، موضحًا أنه سيتم إرسالها إلى اتحاد كرة القدم، من أجل استضافة المباريات فى الفترة المقبلة، خلال بطولة الدورى.

وأصبح فى حكم المؤكد أن يستقبل استاد غزل المحلة مباراة الفلاحين مع طلائع الجيش المقرر لها الخامسة عصر الجمعة المقبل بالجولة الرابعة لمسابقة الدوري العام، بعد أن تم الانتهاء من تجهيز الملعب قبل مواجهة الاهلى بالجولة الثانية للدوري، ولكن تسبب ضيق الوقت فى عدم الحصول على الموافقة الامنية لإقامة مباراة حامل لقب الدوري هناك ليتم إرجاء إستضافة ستاد غزل المحلة للمباريات المقبلة، حيث يخوض الفلاحين اللقاء القادم أمام انبى بالجولة الثالثة للمسابقة والمقرر له الخامسة عصر الثلاثاء المقبل على ستاد بتروسبورت ثم يخوض الجولة الرابعة مع الطلائع على ملعبه.