شكرا لقرائتكم خبر عن سامى قمصان: كل الفرق تقاتل أمام الأهلى لأنه بطل أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سامى قمصان، مدرب مساعد فريق الأهلى، أن الفريق استطاع أن يحقق الفوز أمام سونيديب أمس رغم الغيابات، وظروف الملعب السيئة، بالإضافة إلى ارتفاع درجة الحرارة.

وأضاف قمصان، فى تصريحات لقناة الأهلى، أن اللاعبين قدموا مباراة جيدة، وحققوا الهدف من المباراة وهو الفوز.

وأشار قمصان إلى أن كل الفرق التى تواجه الأهلى تقاتل أمامه لأنه بطل أفريقيا، ولكن لاعبى الأحمر تغلبوا على كل الصعوبات قائلا: "كل الفرق تقاتل أمام الأهلى".

وفاز الأهلي على سونيديب بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب الجنرال سيني كونتشي في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا، أحرزه المالي أليو ديانج، في المباراة التي أقيمت على ملعب الجنرال سيني كونتشي.