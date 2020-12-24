شكرا لقرائتكم خبر عن سامى قمصان: كل الفرق تقاتل أمام الأهلى لأنه بطل أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سامى قمصان، مدرب مساعد فريق الأهلى، أن الفريق استطاع أن يحقق الفوز أمام سونيديب أمس رغم الغيابات، وظروف الملعب السيئة، بالإضافة إلى ارتفاع درجة الحرارة.
وأضاف قمصان، فى تصريحات لقناة الأهلى، أن اللاعبين قدموا مباراة جيدة، وحققوا الهدف من المباراة وهو الفوز.
وأشار قمصان إلى أن كل الفرق التى تواجه الأهلى تقاتل أمامه لأنه بطل أفريقيا، ولكن لاعبى الأحمر تغلبوا على كل الصعوبات قائلا: "كل الفرق تقاتل أمام الأهلى".
وفاز الأهلي على سونيديب بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب الجنرال سيني كونتشي في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا، أحرزه المالي أليو ديانج، في المباراة التي أقيمت على ملعب الجنرال سيني كونتشي.
كانت هذه تفاصيل خبر سامى قمصان: كل الفرق تقاتل أمام الأهلى لأنه بطل أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.