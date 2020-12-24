شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبد العال: بقاء أوناجم مع الزمالك "إهدار مال عام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب رضا عبد العال، نجم الزمالك والأهلي الأسبق، برحيل المغربي محمد أوناجم لاعب الفريق الأبيض بعد حصوله على جميع الفرص مع القلعة البيضاء، مؤكدا أن استمرار أوناجم مع الزمالك هو إهدار مال عام، ولا يستطيع اللعب فى نادي بحجم القلعة البيضاء ويجب رحيله فى أقرب وقت.

وأضاف: "أوناجم لم يقدم أى شيء مع الزمالك على الإطلاق خلال الفترة الماضية سوي هدف واحد أمام الترجي".

أكد رضا عبد العال أنه فى حالة رحيل فرجاني ساسي عن صفوف القلعة البيضاء فسيرحل العديد من النجوم الآخرين عن الفريق. وقال عبد العال فى تصريحات تليفزيونية: "إذا رحل ساسي عن الزمالك فسيغادر أشرف بن شرقي وزيزو ومصطفى محمد، وجماهير الزمالك تتمنى تجديد عقد فرجاني بأى طريقة مهما كانت، والزمالك لن يقف على أى لاعب ولكن هناك نجوم يؤثرون فى الفريق نظرا لإمكانياتهم الفنية داخل الملعب".