بالفيديو.. قناة الزمالك تكشف كواليس أزمة مستحقات بنشرقي وأوناجم المتأخرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

كشفت قناة نادي الزمالك كواليس أزمة المستحقات المالية المتأخرة لعدد من اللاعبين أبرزهم أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم، وتم الإشارة الى قيام اللجنة بسداد مستحقات متأخرة منذ أشهر عديدة.

وأعلنت اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك في وقت سابق عن سداد جميع المستحقات المتأخرة ومقدمات العقود لجميع اللاعبين.

وقال خالد الغندور عبر قناة "الزمالك" "بمنتهى الصراحة، كان هناك مشاكل مالية لبعض اللاعبين أبرزهم أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم، اللجنة الحالية جاءت لتدفع مستحقات متأخرة للاعبين منذ 3 أو 4 شهور".

وتابع "دوري هنا في قناة الزمالك أن أقول حق الله، اللجنة الحالية ولجنة الكرة وأيمن يونس تحديداً أتواصل معه باستمرار".

وأضاف "أشرف بنشرقي حصل على أموال كثيرة ومازال له شهر أو شهرين مستحقات متأخرة".

وأكمل "أوناجم حصل على أموال قليلة ولم يحصل على أموال منذ 6 أشهر".

وشدد "هناك عدد من اللاعبين لم يحصل على أي مستحقات منذ فترة، وهناك لاعبون رجال تحملوا الكثير، وهناك من قدم شكاوي وعاد عنها".

وصرح "اللجنة مطالبة بسداد أكثر من 70 مليون جنيه، هناك مستحقات للزمالك في الخارج، لكن هذا هو الوضع، واللجنة الحالية تحاول حل جميع المشاكل وتعديل العقود".

واختتم "اللاعبون تحملوا تأخر المستحقات لشهور عديدة".